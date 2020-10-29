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Трамп прокомментировал нападение в церкви Франции

Ирина Киселенко
21:11 29.10.2020
В ходе задержания полицией совершивший нападение был ранен.
Трамп прокомментировал нападение в церкви Франции
© Фото: Serge Haouzi XinHua Globallookpress

Америка выразила слова поддержки Франции в борьбе с исламским терроризмом и экстремизмом в связи с нападением в церкви Ниццы. Об этом сообщил в четверг советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

«Наши молитвы с семьями и любимыми людьми тех, кто был убит или ранен в сегодняшних ужасных террористических атаках», - написал советник в своем Twitter.

Позже к словам поддержки присоединился президент Дональд Трамп.

«Наши сердца с народом Франции. Америка солидарна со своим старейшим союзником в этой битве. Эти атаки радикальных исламских террористов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не может более мириться с этим!» - написал он в Twitter.

Напомним, что 29 октября было совершено нападение на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Неизвестный совершил атаку с ножом на людей. На месте скончались три человека, несколько человек ранены.

Президент РФ Владимир Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране.

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