Россиянам пообещали «марсианскую погоду» в ноябре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Центральной России о погоде в ноябре.

По его словам, ноябрь будет довольно засушливым. Средняя температура в Центральной России минимум на полтора-два градуса превысит климатическую норму, но с довольно существенным дефицитом осадков.

«Это говорит о том, что к нам будет заглядывать антициклон, что нехарактерно для глубокой осени, и это будет нести за собой длительные периоды сухой погоды, погоды без осадков», - отметил Тишковец.

Он добавил, что погода будет все равно относительно холодной, а за счет отсутствия осадков, к тому же, станет довольно пыльно.

«Будет погода сухая, холодная относительно все равно, и пыль не будет прибита осадками. Будет напоминать в каком-то смысле “марсианскую погоду” - в этом смысле не очень приятную», - заключил специалист.

Ранее в Гидрометцентре РФ составили вероятностный прогноз температурного режима в стране в отопительный сезон с октября по март, согласно которому ожидается аномальная погода во второй половине осени и зимой.