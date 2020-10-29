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Названы места в Москве с высоким риском заражения коронавирусом

Ирина Киселенко
20:25 29.10.2020
Положительным образом на общую эпидемиологическую ситуацию повлиял переход на дистанционный режим работы.
Названы места в Москве с высоким риском заражения коронавирусом
© Фото: pixabay.com

Коронавирусной инфекцией чаще всего москвичи могут заразиться в офисах. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, сегодня в Москве в удаленном режиме работают 1,2 миллиона человек. Это 10% от населения столицы.

«Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

На эпидемиологическую ситуацию положительным образом влияет переход на удаленный режим работы. По его словам, в столичном правительстве около 40% работают именно дистанционно.

«Это удаленка, больничные листы, отпуска и так далее. Порядка 30% — это в подведомственных учреждениях правительства Москвы, - уточнил он. - Так что мы соблюдаем все свои требования, которые выставляем для других организаций».

Отметим, что с 2 по 8 ноября правительством было принято решение о продолжении дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов.
Учреждения дополнительного образования и детские организации, подведомственные столичному правительству, будут закрыты еще минимум до 29 ноября.

Также до конца ноября действует домашний режим для людей старше 65 лет и жителей столицы, страдающих от хронических заболеваний. Продлили до 29 ноября и действие системы чек-инов в ночных заведениях Москвы.

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