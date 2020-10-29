Медведь напал на сотрудницу приюта для животных под Курском

Под Курском на женщину напал гималайский медведь. В частном приюте для диких животных уборщица слишком близко подошла к вольеру.

Хищник когтями зацепил ее за руку и стал тащить в клетку. На крики сбежались другие работники и отогнали зверя палками. Женщину с тяжелыми ранами доставили в областную больницу.

Медведь, который жил в этом центре два года, погиб, напоровшись на палку, передает riakursk.ru. Отмечается, что у животного оказалось пробито легкое.