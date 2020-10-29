Космонавт вернулся на Землю и рассказал про утечку газа на МКС

Утечка газа на МКС идет через криволинейную царапину из российского модуля «Звезда». Об этом рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин, который вернулся с международной станции.

«То, что мы видим, представляет из себя, я бы это описал, как царапина. Я не склонен оперировать словом трещина, потому что мы не видим вглубь структуры металла. И эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка 2-3 сантиметра», - рассказал российский космонавт на послеполетной онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он также добавил, что царапина криволинейная и не направлена ни по одной из строительных осей.

В результате, экипажу Международной космической станции удалось загерметизировать трещину в российском модуле «Звезда» специальной лентой. Напомним, что найти утечку воздуха на станции удалось случайно, во время чаепития.

Отметим, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.