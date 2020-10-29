Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в регионе.

«Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что прививка будет делаться по полису ОМС, а значит – бесплатно. Губернатор добавил, что к этому все готово.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в стране уже в конце года. Также он подчеркнул, что РФ готова работать на внешних рынках.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация граждан от COVID-19 будет бесплатной и доступной.

Ранее были названы регионы с самым быстрым распространением COVID-19. В российском Центре экономических исследований обстановку в Москве и Подмосковье назвали удовлетворительной.