СМИ: в полиции рассказали о напавшем на церковь в Ницце

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, напавший на церковь в Ницце представился гражданином Туниса.

По данным телеканала, злоумышленник рассказал, что ему 21 год, а во Францию он прибыл через Италию в начале октября. Его слова пока не удалось проверить, спецслужбам мужчина неизвестен.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.