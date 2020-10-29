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Лукашенко заявил о создании вооруженных народных дружин

Ирина Киселенко
19:20 29.10.2020
В ряды народных дружин будут привлекаться бывшие военнослужащие.
Лукашенко заявил о создании вооруженных народных дружин
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение создать народные дружины. Об этом он заявил в четверг.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», - сказал Лукашенко.

Для сравнения лидер республики напомнил о ситуации в Киргизии, где по его словам, «все силовики разбежались» и народные дружины «погасили все пожары».

«Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Пусть обеспечат защиту своих домов», - приводит БелТа слова главы государства.

Ранее 27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна столкнулась с террористическими угрозами. Так, на железной дороге заблокировали автоматику, которая может привести к замыканию рельсов. По его словам, эти действия были организованы преступной группой с признаками терроризма.

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