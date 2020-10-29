Макрон назвал терактом нападение в Ницце
Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы.
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение в Ницце терактом.
«Наша страна снова подверглась нападению исламистских террористов», - приводит слова Макрона агентство Reuters.
Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране. Путин подтвердил, что РФ готова тесно взаимодействовать с Францией и другими странами для борьбы с терроризмом.