Макрон назвал терактом нападение в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение в Ницце терактом.

«Наша страна снова подверглась нападению исламистских террористов», - приводит слова Макрона агентство Reuters.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране. Путин подтвердил, что РФ готова тесно взаимодействовать с Францией и другими странами для борьбы с терроризмом.