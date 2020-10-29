Путин рассказал о реализации арктических проектов в России

При работе в арктическом регионе необходимо бережно относиться к природе, поэтому российские специалисты сделает все, что требуется для соблюдения экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Там очень хрупкая экология, очень хрупкая природа, и мы должны сделать и сделаем все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых экологических стандартов», - подчеркнул глава государства на форуме «Россия зовет!».

Он добавил, что при реализации проектов в арктическом регионе, Россия соблюдает необходимые технологические требования, не нанося никакого вреда экологии. В частности, речь идет о таких проектах, как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».