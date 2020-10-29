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Путин рассказал о реализации арктических проектов в России

Андрей Аркадьев
18:50 29.10.2020
Арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, поэтому риски для экологии исключены.
Путин рассказал о реализации арктических проектов в России
© Фото: novatek.ru

При работе в арктическом регионе необходимо бережно относиться к природе, поэтому российские специалисты сделает все, что требуется для соблюдения экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Там очень хрупкая экология, очень хрупкая природа, и мы должны сделать и сделаем все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых экологических стандартов», - подчеркнул глава государства на форуме «Россия зовет!».

Он добавил, что при реализации проектов в арктическом регионе, Россия соблюдает  необходимые технологические требования, не нанося никакого вреда экологии. В частности, речь идет о таких проектах, как «Ямал СПГ» и «Арктик  СПГ 2».

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