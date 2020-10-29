Яркое пламя и густой черный дым: мешки с полимерами полыхают возле частного сектора в подмосковном Дорохово

Как сообщили в МЧС, в подмосковном поселке Дорохово полыхает промзона: горят полимеры в мешках. Видео с места событий попало в Сеть.

На кадрах видно яркое пламя и густой дым, который поднимается в вечернее небо. На месте работают специалисты, также за происходящим наблюдают местные жители.

Пожару присвоили второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты проводят наращивание сил и средств, задействованных в тушении, выехала лаборатория по замеру ПДК вредных веществ. К данному моменту возгорание удалось локализовать на площади в 900 квадратных метров.