Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Юпитере заметили необычные вспышки

Ирина Киселенко
18:37 29.10.2020
Всего было зафиксировано 11 крупных вспышек.
На Юпитере заметили необычные вспышки
© Фото: NASA, JPL-Caltech, SwRI

Космический аппарат NASA зафиксировал электрические синие «спрайты» и «эльфы» в атмосфере Юпитера. Их обнаружили на высоте 300 километров над уровнем моря, где образуется большая часть молний, в слое водяных облаков. Аппарат запечатлел переходные световые явления, которые проявлялись в виде яркой узкой полосы ультрафиолетового излучения.

Похожие явления можно увидеть на Земле во время грозы, пишет The Daily Mail.

Также исследователи напомнили, что вспышки вида «спрайты» напоминают медуз, которые спускаются на землю. «Эльфы» же выглядят как плоский светящийся диск, который может растянуться на 300 километров по небу.

Ранее специалистам NASA удалось запечатлеть на Юпитере шторм, который может поглотить Землю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:19 В стране и мире
Видео
Макрон прибыл в Ниццу
17:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о первом шаге в решении конфликта с Нагорным Карабахом
16:23 ОПК
МО РФ получило новую партию модернизированных минометов «Сани»
15:13 В стране и мире
Видео
«Нас предупреждали»: священник из Ниццы о нападении
14:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам
Популярное
Популярное
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.