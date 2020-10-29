На Юпитере заметили необычные вспышки

Космический аппарат NASA зафиксировал электрические синие «спрайты» и «эльфы» в атмосфере Юпитера. Их обнаружили на высоте 300 километров над уровнем моря, где образуется большая часть молний, в слое водяных облаков. Аппарат запечатлел переходные световые явления, которые проявлялись в виде яркой узкой полосы ультрафиолетового излучения.

Похожие явления можно увидеть на Земле во время грозы, пишет The Daily Mail.

Также исследователи напомнили, что вспышки вида «спрайты» напоминают медуз, которые спускаются на землю. «Эльфы» же выглядят как плоский светящийся диск, который может растянуться на 300 километров по небу.

Ранее специалистам NASA удалось запечатлеть на Юпитере шторм, который может поглотить Землю.