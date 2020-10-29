СМИ: полиция задержала готовившего нападение под Парижем мужчину

Как сообщило издание Le Parisien, полицейские задержали мужчину с ножом, который готовил нападение на церковь под Парижем.

По информации издания, злоумышленник хотел повторить нападение, произошедшее ранее в Ницце. Сотрудники полиции задержали его в коммуне Сартрувиль. Также был обследован автомобиль мужчины.

Утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы было совершено нападение. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. В Ниццу прибыл президент страны Эммануэль Макрон.