В «Яндекс.Такси» не настаивают на аресте угрожавшего поджечь себя водителя

Директор по связям с общественностью «Яндекс.Такси» Владимир Исаев рассказал подробности о ситуации с угрожавшим поджечь себя водителем.

По словам Исаева, водитель пришел сегодня утром к закрытому офису, разбил окно и залез внутрь. Охрана сразу вызвала полицию.

«Михаил представился водителем, который выполняет заказы “Яндекс.Такси”, и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Он попросил поддержки в разборе блокировок, а после разговора сразу сдался полиции», - отметил Исаев.

Он подчеркнул, что водитель не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре, а все выплаты ему осуществлялись в срок и в полном объеме.

«Мы не будем настаивать на аресте водителя», - заключил Исаев.

Инцидент произошел утром 29 октября. Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, водителя удалось задержать.