Добровинский лишен адвокатского статуса на два года

Александр Добровинский потерял статус адвоката на два года. Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе палаты.

«Ему прекратили статус адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком на два года», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 13 сентября возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Эльмана Пашаева и адвоката потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. 10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.



В Минюсте пояснили, что «высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов».



Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.





