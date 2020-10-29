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Путин рассказал о первом шаге в решении конфликта с Нагорным Карабахом

Ирина Киселенко
17:02 29.10.2020
Решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха не может быть простым.
Путин рассказал о первом шаге в решении конфликта с Нагорным Карабахом
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Владимир Путин рассказал о первом этапе решения конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Об этом президент РФ заявил на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» 29 октября.

«На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать», - сказал Путин.

Также он добавил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха не может быть простым, так как у каждой из сторон в этом вопросе "своя правда".

«У каждого своя правда, - отметил российский лидер. - Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан».

Конфликт на линии соприкосновения обострился 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». Вооруженные силы якобы сбили два азербайджанских вертолета и три дрона. В оборонном ведомстве Азербайджана эту информацию опровергли и заявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители.

Ранее 28 октября генеральная прокуратура Азербайджана сделала заявление по теме жертв при боевых действиях в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, число погибших при обстреле города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек.

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