Французский лидер Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу после нападения.

Макрон посетил церковь Нотр-Дам, где погибли три человека. Также он поговорил с полицейскими, которые работают на месте происшествия, сообщает Reuters.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране. Путин подтвердил, что РФ готова тесно взаимодействовать с Францией и другими странами для борьбы с терроризмом.