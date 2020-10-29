Умер мэр Уфы
Мустафину был 61 год.
© Фото: Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», - сообщается на сайте администрации Уфы.
Мустафину был 61 год. Он занимал свой пост с 2018 года. Помимо прочего, градоначальник имел степень кандидата технических наук.