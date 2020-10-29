СМИ: в Лионе задержан замышлявший нападение с ножом мужчина
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
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Как сообщил телеканал CNews, во французском Лионе задержан мужчина с ножом, замышлявший нападение.
По данным телеканала, мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, вытащил нож и принялся им размахивать. Его задержали полицейские.
Ранее было совершено нападение на церковь Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Также мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне.
Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране. Путин подтвердил, что РФ готова тесно взаимодействовать с Францией и другими странами для борьбы с терроризмом.