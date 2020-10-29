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Минюст России включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций

Ирина Киселенко
16:24 29.10.2020
Ранее данная организация была признана экстремистской решением Верховного суда.
Минюст России включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

Министерство юстиции РФ включило «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.

17 августа Верховный суд России признал международное общественное движение АУЕ* экстремистской организацией.

Отметим, что инициатором запрета выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который ранее поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения.

Движение АУЕ* активно вовлекает подростков и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Участниками АУЕ* совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.


* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) - организация, запрещенная в РФ.

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