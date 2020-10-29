Минюст России включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций
Ранее данная организация была признана экстремистской решением Верховного суда.
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
Министерство юстиции РФ включило «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.
17 августа Верховный суд России признал международное общественное движение АУЕ* экстремистской организацией.
Отметим, что инициатором запрета выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который ранее поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения.
Движение АУЕ* активно вовлекает подростков и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Участниками АУЕ* совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.
* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) - организация, запрещенная в РФ.