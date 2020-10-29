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Путин надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России уже в конце года

Ирина Киселенко
16:15 29.10.2020
Россия готова производить вакцины от коронавируса на зарубежных площадках.
Путин надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России уже в конце года
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Россия готова к сотрудничеству с иностранными партнерами по вопросу производства российских вакцин от коронавируса, но не в ущерб вакцинации собственных граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

«Во-первых, прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан РФ, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции», - сказал Путин. 

Также он подчеркнул, что Россия не просто не отказывается, а с удовольствием готова работать на внешних рынках.

В связи с этим Путин отметил, что по оценкам экспертов, объем этого рынка достигает $100 млрд в год.

«Мы готовы и обеспечить продажу интеллектуальной собственности и, что самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эту вакцину или эти вакцины на производственных площадках наших зарубежных партнеров, у них это оборудование есть», - отметил он.

Напомним, что 11 августа в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи.

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