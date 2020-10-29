Следователи рассказали о личности нападавшего в Ницце

Как сообщает телеканал RTBF, французские следователи допросили нападавшего на людей в Ницце.

По данным телеканала, мужчина сообщил, что его зовут Брахим, а также сказал, что ему 25 лет. Других подробностей пока не сообщается.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране. В телеграмме, кроме прочего, отмечается, что особое возмущение вызывает преступление, совершенное в церкви.