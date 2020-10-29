«Разделяем скорбь»: Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений

Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с нападениями в стране.

В телеграмме, кроме прочего, отмечается, что особое возмущение вызывает преступление, совершенное в церкви.

«Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», - приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин подтвердил, что РФ готова тесно взаимодействовать с Францией и другими странами для борьбы с терроризмом. Президент подчеркнул, что «россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции», а также передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Также мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. Инцидент произошел около 11 утра по местному времени.