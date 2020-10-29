Город оцеплен полицией: что происходит в Ницце после нападения

Стрингер «Звезды» Лея Вайс, которая в данный момент находится в Ницце, рассказала, что происходит в городе после нападения.

«Сегодня утром весь город был оцеплен полицией, нацгвардией, и сейчас более спокойно, как можно видеть. Ожидается приезд президента Макрона», - отметила Вайс.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.