Максимальный уровень террористической угрозы объявлен во Франции

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы после нападения в Ницце.

По словам премьер-министра страны Жана Кастекса, на всей территории государства вводится план по противодействию терроризму. Как передает «Интерфакс», план будет усилен до уровня «Риск терактов».

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются.