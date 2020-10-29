Москва и Подмосковье договорились о едином проездном для всех видов транспорта

Единая билетная проездная система появится к январю в Москве и Подмосковье. Об этом объявили губернатор области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин, передает издание «360».

«Житель Москвы или Подмосковья пользуется разными картами. С января месяца благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на железной дороге, и на автобусах - везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах», - сказал Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что столица совместно с областью регулирует транспортные потоки и предъявляет единые требования.

«В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает к январю», - уточнил мэр Москвы.

Отдельно губернатор Подмосковья отметил автомобильное сообщение, которое стараются сделать удобным. Он подчеркнул, что сейчас Москва заканчивает реконструкцию на Волоколамском шоссе, где было очень узкое место.

«Очень приятно, что вокзал имеет такие очертания. Я хочу сказать, что Московская область имеет 44 вокзала», - добавил Собянин.

Также глава региона пригласил инвесторов в Мытищи, Подольск, Люберцы, в Ногинск для того, чтобы они так же реконструировались, как и в Москве.