В стране и мире «Нас предупреждали»: священник из Ниццы о нападении Кирилл Васин Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress Священник из Ниццы Жиль Флорини заявил, что получал предупреждения о возможных нападениях в преддверии Дня всех святых (1 ноября). «В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых могут произойти дополнительные нападения», - отметил священник в эфире телеканала BFMTV. Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются. Произошедшее осудили в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию абсолютно ужасающей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика