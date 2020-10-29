Путин назвал размер спада экономики России

Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет», спад экономики страны составит около 4%.

«Спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4% в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2%, а через год уже будет явный рост», - сказал Путин.

Он отметил, что объем направленных на борьбу с COVID-19 средств в 2020 году в экономике РФ составил около 4,5% ВВП.

Также глава государства сказал, что в России не планируют вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с пандемией. Путин подчеркнул, что уже введенные ограничения оказались эффективными и своевременными, благодаря им удалось смягчить спад в экономике.