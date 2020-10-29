Путин: объем выданной ипотеки за год станет рекордным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объем средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование сельской ипотеки, планируется увеличить практически втрое в 2021 году. Об этом Путин сообщил на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

«Добавим значительные средства из федерального бюджета на развитие сельской ипотеки, увеличим их в следующем году практически втрое», - сказал Владимир Путин.

Также стало известно, что объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей.

«По оценке, объем выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 триллиона рублей», - сказал Путин.

Он отметил, что этому способствует в том числе программа льготной ипотеки под 6,5%. Такая мера, по словам президента, востребована гражданами и поддержит строительную отрасль. Изначально она действовала до 1 ноября, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года.

Также глава государства предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам еще на три месяца.