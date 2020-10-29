В стране и мире Путин заявил об отсутствии планов по введению локдауна в стране Лина Давыдова По словам главы государства, введенные уже ограничения оказались эффективными и своевременными. © Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress В России не планируют вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с пандемией окронавируса. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. «Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», - сказал он, выступая на форуме «Россия зовет». Президент отметил, что уже введенные ограничения оказались эффективными и своевременными, благодаря им удалось смягчить спад в экономике. Путин добавил, что в случае объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей и ситуации в отдельных регионах, городах или муниципалитетах «будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций». В этой связи президент попросил владельцев бизнеса и руководителей компании соблюдать все предписания медиков и специалистов в отношении условий труда персонала. Также глава государства обратил внимание на необходимость донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика