В посольстве РФ отреагировали на «российский след» в каталонском кризисе

В посольстве Российской Федерации в Испании отреагировали на сообщения о том, что суд страны выявил «российский след» в деле о каталонском кризисе 2017 года.

«Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тысяч российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать» - говорится в сообщении.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Россия якобы предлагала Карлесу Пучдемону, занимавшему ранее должность президента Женералитета Каталонии, 10 тысяч солдат и выплату всех долгов – при условии, что регион объявит о своей независимости. Пресса ссылалась на записи разговоров каталонского политика Виктора Террадельаса, датированные 2018 годом.