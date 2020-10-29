Трамп рассказал о беседе с иностранным лидером, не желающим победы Байдена

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел разговор с главой одного из иностранных государств, который высказался против победы кандидата от демократической партии Джо Байдена. Данное заявление было сделано во время его выступления перед сторонниками в штате Аризона.

По словам действующего президента США, нежелание выигрыша Байдена телефонный собеседник, которого Трамп охарактеризовал как «весьма жесткого» иностранного лидера, объяснил тем, что демократ «постоянно сонный».

«Это забавно. Я сказал ему, что он прав», - отметил Трамп.

Глава Соединенных Штатов также добавил, что выбор между ним и Байденом будет выбором между «супер-восстановлением» экономики и «депрессией», подобных которой раньше в США не было.

Ранее жена президента Соединенных Штатов Меланья Трамп в первый раз со старта активной предвыборной гонки поддержала своего супруга, выступив на митинге в штате Пенсильвания.