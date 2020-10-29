Кремль: в нескольких регионах РФ достигнут критический уровень в возможности бороться с COVID-19

Кремль зафиксировал максимальную нагрузку на систему здравоохранения в РФ из-за распространения коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ряде регионов уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией.

«Возрастает потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах. То есть это фактически критическая черта. Естественно, это все создает очень большие трудности», - отметил представитель Кремля.

Для примера Дмитрий Песков привел показатель по заполняемости коек в больницах: в ряде регионов свыше 90% коек для заразившихся коронавирусом уже заняты.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о личной ответственности каждого человека за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. Беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз говорит о том, что нужно тщательно следовать всем рекомендациям, которые дают санитарные врачи, сказал Песков.