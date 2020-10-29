Машина облившего себя бензином водителя осталась на парковке у офиса «Яндекс.Такси»

Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе «Яндекс.Такси», выполнял заказы класса «Комфорт» и «Комфорт+», об этом рассказал председатель «Объединения водителей такси» Михаил Михайлов.

На кадрах видно, что автомобиль облившего себя бензином находится в хорошем состоянии на парковке у здания компании.

Инцидент произошел утром 20 октября. Таким образом мужчина пытался добиться встречи с гендиректором компании.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, оцепили место происшествия, после чего водителя удалось задержать.