Машина облившего себя бензином водителя осталась на парковке у офиса «Яндекс.Такси»
Мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мужчина, угрожавший поджечь себя в офисе «Яндекс.Такси», выполнял заказы класса «Комфорт» и «Комфорт+», об этом рассказал председатель «Объединения водителей такси» Михаил Михайлов.
На кадрах видно, что автомобиль облившего себя бензином находится в хорошем состоянии на парковке у здания компании.
Инцидент произошел утром 20 октября. Таким образом мужчина пытался добиться встречи с гендиректором компании.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, оцепили место происшествия, после чего водителя удалось задержать.