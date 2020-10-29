В стране и мире Во французском Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на полицейских Лина Давыдова Злоумышленник был застрелен правоохранителями. © Фото: Federico Pestellini, imago-images.de, Globallookpress Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. Инцидент произошел около 11 утра по местному времени. По злоумышленнику был открыт огонь, мужчина умер от полученных травм. По данному факту открыто расследование сообщает Europe1. Ранее во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. По последним данным погибли три человека, также имеется информация о пострадавших. Предполагаемый злоумышленник задержан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика