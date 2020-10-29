Во французском Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на полицейских
Злоумышленник был застрелен правоохранителями.
© Фото: Federico Pestellini, imago-images.de, Globallookpress
Мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. Инцидент произошел около 11 утра по местному времени.
По злоумышленнику был открыт огонь, мужчина умер от полученных травм. По данному факту открыто расследование сообщает Europe1.
Ранее во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. По последним данным погибли три человека, также имеется информация о пострадавших. Предполагаемый злоумышленник задержан.