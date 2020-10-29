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Туда, где затянуло дымом: как российские Ил-76 тушат пожары в Сирии

Алексей Алексеев
03:00 29.10.2020
Для заполнения цистерн самолетов требуется около часа времени и 42 тонны воды, которые уже в полете по сигналу штурмана выльются всего за 7 секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские Ил-76. Пара многотонных «дальников» пришла на помощь сирийцам - тушить лесные пожары.

Воду в цистерны внутри самолета закачивают на земле. Чтобы их заполнить, требуется пять полноценных пожарных машин. Это занимает около часа, а уже в полете по сигналу штурмана  42 тонны воды выльются на пожар всего за 7 секунд.

Пожары в провинции Латакия полыхают несколько дней: на склонах гор горят рощи ценнейшего кедра, который в древности был главной статьей местного экспорта. Из него вырезали знаменитые погребальные ладьи египетских фараонов. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Сирийские пожарные встали на пути огня на земле, в воздухе им помогают российские летчики.

В борьбе с пожарами Дамаску ранее уже помогали российские вертолетчики, а вот самолеты ИЛ задействовали впервые. В деле тушения это совсем другой калибр - тяжелый; за один вылет пара самолетов сбросит больше воды, чем вертолетный полк за сутки.

Пилоты выполняют один предварительный заход, определяют курс и положение очага, потому что они могут отличаться от первоначальных координат. Затем выбирают оптимальное направление захода и маневрируют.

Пара Ил-76 раз за разом восполняет запасы воды и вновь летит туда, где дымом затянуло солнце. Двух сбросов оказалось достаточно, чтобы в центр управления операцией поступил доклад - пожар полностью локализован, угрозы для людей нет.

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