Лукашенко назначил двух новых региональных помощников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел. Теперь главой МВД Белоруссии является Иван Кубриков, который ранее возглавлял минскую милицию. Занимавший до него должность министра Юрий Караев теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.

Кроме того, Лукашенко назначил еще двух своих региональных помощников. Так, инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, а в Минске - замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

«Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться», - цитируют главу государства белорусские СМИ.

В республике два с половиной месяца продолжаются протесты, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко. Проигравшая выбор оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, находясь при этом в Литве, призывает своих сторонников бойкотировать результаты официальных выборов.