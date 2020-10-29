Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко назначил двух новых региональных помощников

Валентина Пескова
13:18 29.10.2020
Кроме того, президент Белоруссии сменил главу МВД Юрия Караева, который теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.
Лукашенко назначил двух новых региональных помощников
© Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел. Теперь главой МВД Белоруссии является Иван Кубриков, который ранее возглавлял минскую милицию. Занимавший до него должность министра Юрий Караев теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.

Кроме того, Лукашенко назначил еще двух своих региональных помощников. Так, инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, а в Минске - замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

«Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться», - цитируют главу государства белорусские СМИ.

В республике два с половиной месяца продолжаются протесты, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко. Проигравшая выбор оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, находясь при этом в Литве, призывает своих сторонников бойкотировать результаты официальных выборов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:58 В стране и мире
Видео
Полиция устанавливает личность напавшего на людей в церкви в Ницце
13:42 В стране и мире
Кабмин дополнительно выделит более 5 млрд рублей на лекарства лечащимся от COVID на дому
12:00 В стране и мире
Видео
Мэр Ниццы назвал терактом нападение на прихожан церкви
11:07 В стране и мире
Ученые предупредили о существовании угрозы инсульта для пациентов с COVID-19
10:59 В стране и мире
Видео
«Приведет к военно-политическому кризису»: эксперт оценил заявление США о гиперзвуковых ракетах в Европе
Популярное
Популярное
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.