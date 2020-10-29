Полиция устанавливает личность напавшего на людей в церкви в Ницце

Сотрудники полиции Ниццы берут отпечатки пальцев у напавшего в четверг на людей в одном из храмов Ниццы. Об этом сообщил журналистам источник в следственных кругах города.

По его словам, вооруженный ножом злоумышленник не имел никаких документов при себе. Он также отказывается называть свое имя. По данным телеканала BFM, предполагаемый преступник молод - ему около 25 лет.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в самом центре Ниццы. Мужчина с ножом ворвался в храм, от его рук погибли три человека. По информации СМИ, одна из жертв, женщина, была обезглавлена, однако официального подтверждения этому пока нет. Еще одной жертвой злоумышленника стал священник. О количестве пострадавших пока также не сообщается.

При задержании предполагаемый преступник получил ранение в ногу. Сейчас он находится в городском госпитале имени Пастера, ему оказывается помощь.

Расследованием случившегося занимается парижское Управление по делам о терроризме, а также Главное управление внутренней безопасности Франции.