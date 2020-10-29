Кабмин дополнительно выделит более 5 млрд рублей на лекарства лечащимся от COVID на дому

Правительство РФ выделит дополнительно более пяти миллиардов рублей, чтобы обеспечить лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции дома под наблюдением врачей, а не находится в стационаре. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Их надо обеспечить необходимыми лекарствами, причем бесплатно. Вчера это предложение правительства президент поддержал. С учетом его решения сегодня направим дополнительно более пяти миллиардов рублей для закупки таких препаратов», - сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин добавил, что Минздрав уже определил перечень необходимых лекарств, потребность их просчитана, и запасы этих препаратов сейчас есть в наличии. В свою очередь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы.

«А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем», - подчеркнул премьер.

Михаил Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра финансов Антона Силуанова сегодня же довести денежные средства до регионов.