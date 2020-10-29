Устроивших «бунт» врачей в Омске наказывать не будут

Правительство Омской области не намерено наказывать врачей, устроивших «бунт» у здания регионального Министерства здравоохранения. Об этом заявила представитель губернатора Алина Атаманенко.

«Чисто по-человечески вряд ли их накажут. Губернатор об этом говорил, что произошла заминка в системе госпитализации, и наша задача сейчас - оперативно перестроить систему так, чтобы таких ситуаций не возникало», - цитирует ее сайт «Комсомольской правды».

Атаманенко акцентировала, что все детали будет известны после завершения проверки, инициированной главой региона Александром Бурковым.



По словам представителя, губернатор лично занимается этим вопросом и «в ручном» режиме проводит совещания.

Напомним, что инцидент произошел накануне. Две бригады скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава, поскольку их в течение 10 часов отказывались принимать в больницы.