В стране и мире Полиция врывается в церковь Нотр-Дам в Ницце: кадры очевидцев Лина Давыдова По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека. © Видео: @AmichaiStein1, Twitter © Фото: @AmichaiStein1, Twitter В Сети появилось видео, на котором полиция врывается в церковь Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение. По предварительным данным, жертвами случившегося стали три человека, среди которых один священник. Трагедия произошла в 09.00 по местному времени (11.00 мск). Мужчина с ножом напал на людей. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что случившееся похоже на террористический акт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика