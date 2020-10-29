Полиция врывается в церковь Нотр-Дам в Ницце: кадры очевидцев
По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека.
© Видео: @AmichaiStein1, Twitter © Фото: @AmichaiStein1, Twitter
В Сети появилось видео, на котором полиция врывается в церковь Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение.
По предварительным данным, жертвами случившегося стали три человека, среди которых один священник.
Трагедия произошла в 09.00 по местному времени (11.00 мск). Мужчина с ножом напал на людей. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что случившееся похоже на террористический акт.