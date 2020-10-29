В стране и мире В Кремле назвали нападение в Ницце ужасающей трагедией Лина Давыдова В Кремле проверяют информацию относительно трагедии, которая произошла в Ницце. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно ужасающей трагедию, которая произошла сегодня в Ницце. «Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия», - сказал представитель Кремля журналистам. Неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам около 9 утра по местному времени (11.00 мск). На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются. Власти Ниццы решили экстренно закрыть все христианские храмы после случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика