В стране и мире Власти Ниццы закрывают все церкви в городе после нападения Лина Давыдова Трагедия произошла в центре города у церкви Нотр-Дам. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда Власти Ниццы решили экстренно закрыть все христианские храмы после нападения злоумышленника в церкви Нотр-Дам. Об этом сообщил мэр французского города Кристиан Эстрози. «Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа», - приводит слова мэра телеканал BFM. Неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам около 9 утра по местному времени (11.00 мск). По предварительным данным, погибли три человека, в том числе священник, также есть данные о пострадавших, их число уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика