Лукашенко назначил нового главу МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел страны бывшего главу ГУВД Минска Ивана Кубракова.

Кроме того, назначены новые помощники президента республики в Брестской и Гродненской областях, а также Минске.

«Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков - в Минске», - пишет агентство «БелТА».

Также Лукашенко поручил председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.

«Полномочия их будут значительно шире», - акцентировал президент Белоруссии.

Помимо этого, глава республики заявил о необходимости выработать систему работы помощников с ним лично.