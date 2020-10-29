Член Совфеда оценила предложение Госдумы ввести новую систему начисления пенсий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала предложение депутата Госдумы о введении новой системы начисления пенсий по десяти «рангам». Как подчеркнула «Звезде» член Совфеда, по ее мнению, система начисления пенсий, которая имеется в стране сейчас, устоялась и менять ее не нужно.

«Пенсионная система должна быть стабилизирована. Людям нужно просто разъяснять, что такое балл. Если человек работал один год, с одним МРОТ, то он заработал один пенсионный коэффициент. А для пенсии их нужно 30. Если у человека зарплата два МРОТа, то он зарабатывает два пенсионных коэффициента (балла). Менять все по новому и ломать - мне кажется, не надо ничего менять», - отметила член Совета Федерации.

По словам Бибиковой, предложения по изменению системы могут быть разные, но, на ее взгляд, они вызывают у людей больше недоверия, чем доверия. Как считает зампред, система должна быть урегулирована, ее не нужно менять полностью, а можно лишь вносить какие-то корректировки.

Напомним, предложение заместителя председателя комитета по экономической политике Сергея Калашникова заключается в том, чтобы в РФ была введена новая система начисления пенсий по десяти «рангам». Предлагается, чтобы пенсия начислялась от минимального первого ранга, затем повышалась до второго и третьего, и так далее до максимальной повышенной пенсии десятого.