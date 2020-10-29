Механизм кредитных каникул в России может стать постоянным

В Центробанке заявили о готовности рассмотреть возможность давать отсрочку по кредитам на постоянной основе. Об этом стало известно в ходе заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

Механизм кредитных каникул может стать постоянным, наподобие ипотечных каникул. Также рассматривается возможность закрепить в законодательстве «включение» механизма в кризисных ситуациях.

«Тема, требующая обсуждения и не лишенная здравого смысла - кризисы повторяются. И людям проще жить, когда они понимают, что защищены. Нам же проще принимать законы, которые их защищают, без спешки. Мы готовы включиться в процесс, по крайней мере, обсуждения, которое точно было бы полезно» - сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, постоянная работа механизма кредитных каникул может быть выгодна и для банков - он позволит сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота.