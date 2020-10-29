В России за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов

В четверг, 29 октября, число выписанных пациентов с коронавирусом за последние сутки составило 14 740. Это абсолютный максимум за все время пандемии, отметили в оперштабе.

Общее число выздоровевших достигло 1 186 041 человек.

В то же время количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 17 717 человек, из которых 4 906 в Москве.

Число летальных исходов также поставило новый рекорд - 366 человек за сутки.

Всего за время пандемии в России были инфицированы 1 581 693 человека.