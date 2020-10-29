Число жертв нападения в Ницце возросло до трех

Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает телеканал BFM.

Трагедия произошла в 09.00 по местному времени (11.00 мск) в центре города возле церкви Нотр-Дам. Неизвестный с ножом напал на людей.

По мнению мэра Ниццы Кристиана Эстрози, это нападение похоже на террористический акт.

Французский лидер Эммануэль Макрон отправился в кризисный центр, организованный после случившегося.