Число жертв нападения в Ницце возросло до трех
Трагедия произошла в центре города.
© Видео: @maestrojuniors, Twitter © Фото: @maestrojuniors, Twitter
Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает телеканал BFM.
Трагедия произошла в 09.00 по местному времени (11.00 мск) в центре города возле церкви Нотр-Дам. Неизвестный с ножом напал на людей.
По мнению мэра Ниццы Кристиана Эстрози, это нападение похоже на террористический акт.
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился в кризисный центр, организованный после случившегося.