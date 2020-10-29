Мэр Ниццы назвал терактом нападение на прихожан церкви

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение с ножом возле церкви Нотр-Дам похоже на теракт.

«Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам», - написал он в своем Twitter.

Он также добавил, что находится на месте ЧП, и подтвердил, что предполагаемый злоумышленник задержан.

Ранее СМИ сообщили о нападении вооруженного ножом мужчины на людей у церкви Нотр-Дам, расположенной в самом центре города. Это случилось в 09.00 по местному времени (11.00 мск). По данным телеканала BFM, в результате случившегося погибли два человека - мужчина и женщина, ранее также сообщалось о пострадавших, их число уточняется.