В Москве мужчина облился бензином, требуя встречи с гендиректором «Яндекс. Такси»
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В четверг, 29 октября, мужчина пришел в московский офис «Яндекс. Такси» и облил себя бензином, требуя встречи с генеральным директором компании.
«Ворвался разъяренный мужчина, который облил себя бензином и требует позвать к нему генерального директора для урегулирования проблем», - пишет ТАСС со ссылкой на источник.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже выехали на место инцидента.
Обстоятельства произошедшего уточняются.