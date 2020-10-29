В стране и мире В Москве мужчина облился бензином, требуя встречи с гендиректором «Яндекс. Такси» Светлана Головина На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. © Фото: sodrujestvo.park, Instagram В четверг, 29 октября, мужчина пришел в московский офис «Яндекс. Такси» и облил себя бензином, требуя встречи с генеральным директором компании. «Ворвался разъяренный мужчина, который облил себя бензином и требует позвать к нему генерального директора для урегулирования проблем», - пишет ТАСС со ссылкой на источник. На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже выехали на место инцидента. Обстоятельства произошедшего уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика